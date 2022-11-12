طارق صبري لشيري عادل: “انت الوحيد اللي في قلبي”

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - وجه الفنان طارق صبري رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة شيري عادل في أحدث ظهور لهما . نشر طارق صبري صورة تجمعه بشيري عادل عبر حسابه على موقع “انستجرام”، كتب في تعليقه عليها: “انت الوحيد اللي في قلبي” . يذكر أن الثنائي كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما في 27 أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .

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