شكرا لقرائتكم خبر عن عاد الأسد.. نابولي يواصل التألق في الدوري الإيطالي دون أي هزيمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي نابولي الإيطالي في تسجيل إحصائية مميزة له منذ بداية بطولة الدوري الممتاز لهذه النسخة 2022-2023 والتي تشهد تألق كبير من قبل صاحب الصدارة.

نابولي يقسو على اودينيزي في الدوري الإيطالي

وواجه نادي نابولي نظيره نادي أودينيزي مساء اليوم السبت والموافق 12 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، حيث أحرز الفريق السماوي ثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة القوية التي جمعت بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

إحصائية مميزة لنابولي في الدوري الإيطالي

وفي سياق ذلك فقد نجح نابولي في تسجيل إحصائية مميزة له في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لهذه النسخة حيث خاص 15 مباراة فاز في 13 مباراة وتلقى تعادلان بينما لم يسقط في فخ الهزيمة في ولا مباراة.

ترتيب نابولي في الدوري الإيطالي

الجدير بالذكر أن نابولي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023 برصيد 38 نقطة من أصل 15 مباراة لعبها.