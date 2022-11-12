دنيا بطمة تخضع لحقن البوتوكس في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” بمقطع فيديو بواسطة خاصية القصص المصورة وثقت من خلاله خضوعها لبعض الخطوات التجميلية في وجهها .

ظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تخضع لحقن البوتوكس في منطقة الحاجبين وتقوم بتركيب رموش دائمة .. ثم استعرضت شكلها الجديد أمام المرآة لتظهر بحاجبين أكثر كثافة ورموش طويلة .

ويأتي هذا الظهور لدنيا بطمة بعد مطالبة زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك في منشور له بعودة بناته منها إليه، متوجها بالدعاء عليها وعلى عائلتها لافتا إلى أنهم حرموه من رؤيتهم .

حيث نشر محمد الترك صورة تجمعه بإبنتيه (ليلى روز وغزل) وكتب في تعليقه عليها: “حرمتوني هالضحكة الله يحرم لكم العزيز عليكم .. حسبي الله ونعم الوكيل ووكّلت أمري لله ابي بناتي” .