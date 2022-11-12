أنغام ترشح هذه الفنانة لتجسيد سيرتها الذاتية

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - رشحت الفنانة أنغام الفنانة الشابة كارمن سليمان لتجسيد سيرتها الذاتية في حال تم تقديمها، موضحة الشروط والمواصفات التي يجب أن تكون بالشخصية المجسدة لها .

قالت أنغام في ردها على سؤال ضيفتها الفنانة كارول سماحة ببرنامجها “أنغام” حول أن كانت تقبل تقديم سيرتها الذاتية في عمل درامي، إنها توافق على ذلك ولكن بشروط .

فعلقت على ذلك قائلة: “لازم يكون صوتها حلو، وشرطى إن ولادي يوافقوا لأنها مش سيرتى لوحدى .. وممكن أشوف كارمن سليمان الأقرب لتجسيد سيرتى الذاتية” .

وكانت قد أذاعت قناة dmc يوم أمس الجمعة الجزء الثانى من حلقة النجمة اللبنانية كارول سماحة التي حلت ضيفة على برنامج “أنغام” .