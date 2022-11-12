هذه الطفلة أصبحت ممثلة شهيرة.. ناداها صوت الله في “سورة مريم” فقررت الإعتزال فورًا وتركت الفن نهائيًا.. لن تتوقع من هي؟!!

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - شاركت إحدى الصفحات الفنّية على إحدى منصّات السوشيال ميديا، صورة لفنانة شهيرة وهي طفلة تبلغ من تسعة أعوام على الأكثر، وقيل أنها فنانة معتزلة ومن أشهر الممثلات في الوطن العربي.

إنها الفنانة المصرية المعتزلة نورا شقيقة الفنانة بوسي التى تداولت المواقع صورة نادرة لها من زمن طفولتها.

ونالت صورتها إعجاب مجموعة كبيرة من النشطاء، حيث أن ملامحها كانت جميلة وطبيعية في تلك المرحلة العمرية.

صورة نادرة من طفولة الفنانة المعتزلة نورا

ولدت نورا 1954، واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري وهى شقيقة الفنانة بوسي، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، بدأت مشوارها الفني في السينما وهى طفلة بعدما شاركت فى فيلم “وفاء للأبد” عام 1962مع عماد حمدى ومديحة يسرى، كما شاركت أيضًا بنفس المرحلة في فيلم مع الفنانة فاتن حمامة، وهو “الاعتراف”.

الفنانة المعتزلة “نورا”

درست نورا في كلية التجارة واستمرت في عملها بالفن، وبعد تخرجها انطلقت نحو الشهرة بمشاركتها في فيلم “بيت من الرمال” عام 1972، ثم شاركت هانى شاكر بطولة فيلم “هذا أحبه وهذا أريده”، وفى العام نفسه قدمت فيلم “يارب توبة” و”مضى قطار العمر” وشاركت في بطولة فيلم “عندما يسقط الجسد” و”الشياطين” و”المليونيرة النشالة” والمحفظة معايا” و”شقة وعروسة يارب” و”الندم” و”حياتي عذاب”.

نورا وبوسي ونور الشريف

كونت ثنائى ناجح مع نور الشريف من خلال أفلام مثل “ضربة شمس” مع المخرج ​محمد خان​ و”الغيرة القاتلة” و”العار” والذى جسدت فيه واحداً من أشهر شخصياتها وهى “روقة”، و”أجراس الخطر” و”جرى الوحوش”، وظهرت معه كضيفة شرف فى فيلم “زمن حاتم زهران” و”الفتى الشرير”.

نورا

فى عالم الدراما التليفزيونية قدمت مسلسلات، و”أبداً لم يكن حباً” و”الرحاية” و”بنات زينب” و”هذا الرجل” و”عطشان يا صبايا” و”وأدرك شهريار الصباح” و”امرأة مختلفة” و”مسافرون”، ولها مشاركات مسرحية أيضاً مثل “المليم بأربعة” و”مين ميحبش زوبة” و”لوكاندة الفردوس”، و”سبعة وجوه للحقيقة” الذى كان آخر أعمالها التليفزيونية، ثم اعتزلت الفنانة نورا الحياة الفنية منذ أكثر من ربع قرن، وبالتحديد عام 1996.

نور الشريف والفنانة نورا في أشهر أدوارها في “فيلم العار”

زواج نورا وحاتم ذوالفقار:

الفنانة المعتزلة “نورا” تزوجت من الفنان الراحل “حاتم ذو الفقار“، وكان زواجهما من أهم زيجات الوسط الفني، والتي بدأت بمشهد أغتصاب في فيلم “عنتر شايل سيفه”، حيث حرص “ذو الفقار” على عدم ملامسة جسد نورا، الأمر الذى لفت انتباهها له وجعلها تحبه وتوافق على الارتباط به . وبدأت قصة الحب بين الثنائى منذ ذلك الحين، والتي كللها الزواج، وبالرغم ان الزواج تم ضد رغبة والده، الذي كان يرغب بزواجه من أحدى قريباته.

صورة من عقد قران نورا والفنان الراحل حاتم ذوالفقار

وبعد عقد خطوبتهم، أقاموا حفل زفاف ضخم، حضرة عدد كبير من نجوم الفن، ولكن الصدمة الكبرى حدثت، فبعد وقت قصير انتهت قصة الحب الكبيرة، وانتهى الزواج الذى لم يستمر طويلا عكس كل التوقعات، وحسب ما ذكرته مجلة ألوان التي أجرت تحقيقا في 11 مايو عام 1985، أن نورا اكتشتفت شخصية أخرى في حاتم غير التي عرفتها منذ الأيام الأولى للزواج وظهر هذا التباعد بينهما عندما دعتهما الإعلامية سلمى الشماع في برنامجها زووم كأحدث زوجين في الوسط الفني.

وعلى الرغم من أن أغلب الروايات تقول عن علاقة الفنان الراحل بـ نورا، أن سبب طلاقهما هو إدمانه على المخدرات، إلا أن الفنان نفسه لم يذكر ذلك، فعند سؤاله عن أول قصة حب في حياته، قال: “أنا لا اخجل من قولها، وأستطيع أن افتخر بأن أول قصة حب في حياتي كانت للفنانة نورا، وهى من أفضل من عرفت، بنت بلد جدعة أحببتها وعندما حدث الانفصال حدث في هدوء، لأننا أولاد بلد ونعرف الأصول”.

نورا في أحدث ظهور لها مع إبنة شقيقتها

إعتزال نورا التمثيل:

يُذكر أن الفنانة الكبيرة نورا ابتعدت عن الساحة الفنية بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية المهمة منها “غاوى مشـاكل” و”عنتر شايل سيفه”، مع النجم الكبير عادل إمام.

وضربة شمس والعار وجرى الوحوش، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، “ولكن شيئا ما يبقى” و”الكيف”، مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.

فعلى الرغم من توهج ونجومية نورا لكنها قررت اعتزال الفن، حيث روت الممثلة عفاف شعيب بأنهما كانتا في منزل نورا تستمع للقرآن. وبعد ان استمعت للآية الكريمة (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين)

فدخلت نورا في نوبة بكاء قبل أن تقرر الإعتزال في هذه اللحظة وارتداء الحجاب، حتى أنها قررت أيضاً الابتعاد عن الأضواء تمامًا فلم تظهر إلا في عزاء الراحل نور الشريف، زوج شقيقتها بوسي.

واعتزلت الفنانة الكبيرة نورا الحياة الفنية منذ أكثر من ربع قرن، وبالتحديد عام 1996، وتعتبر الفنانة نورا هي الفنانة الوحيدة المعتزلة والتي حفظت القرآن الكريم كاملاً وقامت بتحفيظه لزملائها من الوسط الفني لمن رغب في ذلك

أحدث ظهور لـ نورا وبوسي عبر إنستجرام

من ناحية أخرى، ظهرت الفنانة الكبيرة المعتزلة نورا في سن الـ68 في جلسة عائلية، بصحبة شقيقتها النجمة بوسي، وأبناء شقيقتها سارة ومي نور الشريف ابنتي النجم الكبير الراحل نور الشريف في مجموعة من الصور.

وسيطرت على هذه الجلسة والتى كانت عائلية للغاية روح الحب والبهجة، حيث هنأت الفنانة مي نور الشريف خالتها الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها، والذى حل يوم 18 يونيو الجاري.

كما هنأت شقيقتها سارة بقرب حلول عيد ميلادها، حيث تنتمى الاثنتان لبرج الجوزاء، وكتبت مى عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”: ”حبايبى برج الجوزاء خالتى نورا وسارة أختى حبيبتى ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا، بحبكوا فوق أى كلام ممكن يعبر، وممتنة لوجودكوا فى حياتى .. كل عام وأنتوا فى أفضل حال والله حافظكم”.

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