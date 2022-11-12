شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تحل أزمة سيدة تواجه فاتورة طاقة بـ17 ألف إسترلينى بسبب مرض ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت النجمة العالمية كيت وينسلت، بمبلغ 17000 جنيه إسترلينى، لأم تواجه فاتورة طاقة باهظة للحفاظ على ابنتها المصابة بالشلل الدماغي على قيد الحياة عن طريق أجهزة دعم الحياة، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

حذر مجلس Clackmannanshire كارولين هانتر، من شركة Tillicourtly في اسكتلندا، من أن فاتورتها قد ترتفع من 6500 جنيه إسترليني إلى 17000 جنيه إسترليني العام المقبل.



تقرير ديلى ميل

السيدة تواجه هذه الفاتورة الباهظة بينما تعاني ابنتها فريا، 12 عامًا، من شلل دماغي حاد وتعتمد على تلقي الأكسجين لمشاكل التنفس المزمنة، وقالت "هانتر" إنها شعرت بالذهول عندما تدخلت نجمة فيلم تايتانيك، البالغة من العمر 47 عامًا، عندما سمعت عن أزمتها على "بي بي سي" اسكتلندا.

قالت هانتر، 49 سنة: "كانت رحلتنا كعائلة مؤلمة للغاية وأشعر بأنني انتهيت في هذه المرحلة من حياتي، عندما سمعت عن المال، انفجرت في البكاء - اعتقدت أنه لم يكن حقيقيًا، ما زلت أفكر هل هذا حقيقي".

تشعر هانتر بالقلق من أن انقطاع التيار الكهربائي المحتمل في فصل الشتاء في حالة انخفاض إمدادات الغاز، نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، قد يعرض رعاية ابنتها للخطر، وقالت: "ما زلنا متجمدين ولم نصل بعد إلى درجات حرارة منخفضة، أنا لا استخدم وضع التدفئة إلا إذا كان ذلك ضروريًا".