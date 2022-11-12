شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يشيد بتعاونه مع ديبكا بادكون: 15 عامًا من التميز والمثابرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم الهندي شاروخان بتعاونه مع النجمة ديبيكا بادكون في عدد كبير من الأفلام على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن مرور 15 عامًا على أول الأعمال التي جمعتهما وهو فيلم "om shanti om" الذي طرح عام 2007، وكان أول الأعمال التي تقدمها ديبكا.

ونشر شاروخان صور من أشهر الأعمال التي جمعته بديبيكا بادكون عبر حسابه بموقع التغريدات "تويتر"، معلقًا: "15 عاما رائعة من التميز والمثابرة، قضيت معك عروضا مذهلة، فضلا عن العناق الدافئ، كنت أنظر إليك وأنظر إليك ومازالت أنظر إليك".



شاروخان

كان الثنائي شاروخان وديبيكا بادكون الأشهر لفترات طويلة في السينما الهندية، حيقث قدما سويا عدد كبير من الأفلام التي يتفاعل مع الجمهور بشكل كبير، بدآها بفيلم " om shanti om" الذي شهد أول أعمال ديبكا في بوليوود، واستمر التعاون بينهما طوال الـ 15 سنة الماضية، في أفلام منها: Chennai Express، Happy New Year، Sanki، وغيرها من الأعمال.

كما ان ديبكا بادكون تشارك في فيلم شاروخان الجديد " Pathaan" الذي من المقرر طرحه في السينمات في يناير المقبل، حيث طرح شاروخان البرومو الرسمي للفيلم، الذي سيطر عليه مشاهد الأكشن والتشويق.

فيلم Pathaan بطولة شاروخان، ديبيكا بادكون، وجون أبراهام، وغيرهم من الفنانين أنتج سيدهارث أناند وأديتيا شوبرا الفيلم تحت إشراف دار إنتاج Yrf، وهو من إخراج سيدهارث أناند.