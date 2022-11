شكرا لقرائتكم خبر عن إيجار قديم الحلقة 11.. إبداع فنى وإنسانية وإجابة عن أهم الأسئلة الوجودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "إيجار قديم" بطولة عدد من النجوم أبرزهم شريف منير وصلاح عبد الله ومحمد الشرنوبي وفيدرا، والذى يعرض على شاشة on، تفاعل جمهور المسلسل بشكل واسع، لاسيما أن تلك الحلقة احتوت على عدد كبير من الأسئلة المهمة في حياة البشر، ولعل أهم سؤال يواجه الانسان في تلك العالم المليء بالشر هو: "هل يسيطر الشر على البشر ويجبرهم على إظهار القسوة لدى الوالدين؟

الحقيقة أن المخرج طارق رفعت، أجاب عن أهم سؤال فى الحلقة 11 من إيجار قديم، واستطاع أن يلفت انتباه البشر بمشهد مؤثر للغاية عندما حضر "طارق" – محمد الشرنوبي عيد ميلاد والده "حسين" – صلاح عبد الله.. علمًا بأن الخلافات بينهما أجبرت الشاب اللطيف على ترك منزل أبيه والانفراد بحياته والاستقلال بها، ورغم كم الخلافات بينهما، إلا أن المخرج طارق رفعت يبدع ويفاجئ الجميع ويظهر أن الخير والأخلاق والتربية والتضحية الأصيلة هما تاج الرأس عند الأبناء، وهى المكافأة الأخيرة التي يعطيها الأبناء لوالديهم.



لاشك أن جمهور المسلسل لم يتوقع أن يأتي طارق ويحرص على حضور عيد ميلاد والده، ولكن حرص مخرج العمل على جعل المشاهدين يقعون تحت ضغط الأسئلة، خاصة أن طارق في الحلقة العاشرة، أكد إنه لم يحضر تلك المناسبة ولم يقف مع والده المسن والذى تركه بمفرده في الحياة وطواحينها، لم يدع المخرج طارق رفعت أن يجعل الشر ينتصر على الخير، واحاط المشاهدين بغلاف من الخير والمشاعير والانسانية تجعلنا نشكره ونوجه له التحية عن تلك الفكرة المهمة .

وفى نهاية الحلقة، فاجأ المخرج طارق رفعت المشاهدين بمشهد أكثر درامتكية ، وانهى الحلقة على مشهد موت صلاح عبد الله، وبجانبه الطاولة التي تحمل اسمه، والتي أهداها به ابنه طارق ليلة امس في عيد ميلاده، لينخفض الهيمجلوبين في عروق المشاهدين وأنا واحدا منهم، ليضرب البشر كفاً بكف ويتسألون .. هل تضرب القسوة مخرج العمل وينهى حياة صلاح عبد الله بالفعل .. الحلقة الـ 12 ستجيب اليوم السبت .



ويعرض مسلسل "ايجار قديم" من السبت للأربعاء حصريًا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.