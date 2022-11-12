شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وحسين فهمى يتفقدان اللمسات النهائية قبل افتتاح القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات، بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة 44 من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وشملت الجولة التفقدية، الوقوف على حالة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

كما أعربت وزيرة الثقافة عن تفاؤلها وثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.