بوسى شلبى تزور قبر محمود عبد العزيز فى الذكرى السادسة لوفاته بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية بوسى شلبى على زيارة قبر زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاته السادسة وحرصت على قراءة القرآن، بمدافن أم كبيبة بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية وهى مقابر أسرة الفنان الراحل بمحافظة الإسكندرية.

ونشأ الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديدًا بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية إلى أن انطلق إلى العاصمة لاستكمال مسيرته في عالم الفن فى منتصف السبعينيات.

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شهته ونجوميته إلا أنه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع وصاله بجيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.