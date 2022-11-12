"مبروك عليكي خسارة أمك وبناتك".. مي العيدان تهاجم شيرين بعد زواجها من حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجمت الإعلامية والناقدة الكويتية مي العيدان، الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إعلانها زواجها مرة أخرى من الفنان حسام حبيب، أمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي عمرو أديب.

ونشرت العيدان صورة مجمعة في إطار واحد من عقد قران شيرين وحسام حبيب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مي العيدان على الصورة :" شيرين تعود رسميا إلى حسام حبيب . . مبروك عليكي ليس الزواج . . لا مبروك عليكي خسارة أمك و شقيقك و بناتك وجمهورك و الإعلام. . رساله لكل جمهورها و الناس اللي وقفوا معاها".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب مرة ثانية، أمس الجمعة.

وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية"، :"الخبر السعيد تم بمشيئة الله تعالى كتب كتابي على السيد حسام حبيب، كتبنا الكتاب الساعة 9 بليل، بحضور أقرب الناس ليا اخواتنا، أنا بعتذر لحسام عن كلام صدر مني".

كان ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، كشف عن بيان نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، قال فيه: "نقلا عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيد لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة".

وعن شقيقها، كتب المحامي: "أنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب، وبعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقائه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانة له إتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الإعلامي عمرو أديب".

وأضاف: "وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في إستعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية".

قنطوش، اختتم: "وأخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سيارته، وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك".

ورد محمد عبدالوهاب "شقيق الفنانة شيرين" المعروف بلقب "كونج"، على بيانها، عبر صفحته في موقع فيسبوك، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل تمشي سواق يشتغل معاكي بقاله ٢٢ سنة، صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيره ملهاش ذنب".

وتابع: "وميمي فؤاد الراجل المحترم بقي (المدعو) ميمي، اللي من شهر كنتي منزلة صورة ليه كاتبة عليها اجدع راجل في مصر ".

وأضاف: "يا ترى بقي بعد كل ده "لوسي ابن طنط فكيهة" اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط".