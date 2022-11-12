"بملابس سوداء".. بوسي شلبي تزور قبر زوجها محمود عبد العزيز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زارت الإعلامية بوسي شلبي قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في مدينة الإسكندرية، لمرور الذكرى السادسة على وفاته.

ونشرت بوسي صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت في واحدة منهما مرتدية "ملابس" سوداء و"حجاب" على رأسها.

وعلقت بوسي على الصور قائلة :"شاركوني الدعاء والفاتحة".

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.