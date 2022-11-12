رامي رضوان يُعلق على قصة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الإعلامي رامي رضوان، على قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب وتناولها إعلاميا، بعد عودتهما لبعض مجددا وزواجهما.

وكتب رامي، عبر حسابه على تويتر: "قصة شيرين وحسام، تناولها إعلاميا بحكم أنهما شخصيات عامة.. جائز بحدود، ممكن الاسهاب فيه يكون زايد، لكن طالما كان يلقى قبول وتفاعل المتلقي.. ففي الأغلب هيستمر".

وتابع: "طب لو المتلقي، اللي هو حضراتكم، أصبح غير مهتم ولا يتفاعل مع الموضوع؟.. تناولها سيتوقف، الجمهور هو المحرك في هذه القضية، صحيح ليس كل ما سيلقى تفاعل سيتناوله الإعلام؛ هناك ضوابط لذلك".

وأضاف: "لكن طالما الموضوع ليس فيه ضرر مباشر مبالغ.. والجمهور متفاعل معه، ففي الأغلب يستمر وسط مجموعة أخرى من الموضوعات القيمة".

وكانت شيرين عبدالوهاب، أعلنت عقد قرانها على طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفة: أنا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكنه أصر على عقد القران الخميس.

وكانت تعرضت شيرين عبدالوهاب في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج فيها.

وخرج حسام حبيب عن صمته، وتحدث عن فترة زواجه من شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب وقال: "بحب شيرين، وكنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق"، وتأثر على الهواء، قائلا: "بحبها".