بوسي تنتهي من تصوير كليب جديد بعنوان "بحبك أنا" بتوقيع روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انتهت المطربة بوسي، من تصوير أغنية جديدة بعنوان "بحبك أنا" بطريقة الفيديو كليب، والتي تتعاون فيها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع وماستر فريق الباور العالي.

كليب الأغنية من إخراج محمد القاضي، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، وبروديوسر رشا ناجح، وإشراف عام مدير شركة روتانا سعيد إمام، والكليب من إنتاج روتانا.

وكانت بوسي، انتهت أيضا في وقت سابق من تصوير أغنية "أرقص معايا" بطريقة الفيديو كليب. والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

على جانب آخر، طرحت شركة روتانا مؤخرا أغنية "ندرا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام مدير شركة روتانا سعيد إمام، وإخراج ياسين حسن.