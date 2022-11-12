"حلق وشنطة".. يسرا تستعرض هدية تلقتها من حرم سفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعرضت الفنانة الكبيرة يسرا، هدية تلقتها من حرم سفير مصر في أثينا، كشفت عنها بأنها عبارة عن "حلق وشنطة".

ونشرت يسرا، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا جدا لصديقتي الغالية السيدة راندا الكراكسي حرم معالي السفير عمر عامر سفير مصر في أثينا على الشنطة الجميلة والحلق الأجمل.. يجننوا تسلم إيديك حبيبتي".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا روح قلبي مبروك تلبسيهم بالهنا"، "سيدتي أنت معدن ذهب، فكلما مرت السنين ازددت بريقا"، "ما في أجمل منك بالعالم"، "فين الشنطة"، "زي القمر في كل حالاتك".

وتخوض يسرا ، دراما رمضان 2023 بمسلسل "حمدالله على السلامة" من تأليف محمد ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب.

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "أحلام سعيدة"، الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2022، وشارك في البطولة غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".