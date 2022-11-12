"ربنا جابلي حقي واللي بيشيل قربة مخرومة"..ميار الببلاوي تعلق على عودة شيرين لـ حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي على عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب مرة أخرى.

قالت ميار خلال فيديو "لايف"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، :"ربنا سبحانه وتعالى جابلي حقي، وجاب لي حقي من الناس اللي بهدلتني واتنمرت عليا، وقالوا إن أنا ست ما عنديش قلب وما عنديش رحمة، وإن أنا باجي على حد تعبان وعيان".

وأضافت ميار :"دلوقتي الناس قالت اللي أنا قولته، أنا فرحانة إن ربنا أكرمني وبقى عندي بصيرة، المؤمن يرى بنور الله، أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع دا، غير قابل للمناقشة عندي، والله العظيم أنتوا على راسي وأبعتولي رسائل زي ما انتوا عايزين، بس لو سمحتوا أنا لا بغتاب حد ولا بنم على حد، كفاية مش عايزة أخد ذنوب من حد".

وتابعت ميار:"أنا الكلمة اللي قولتلها إن ليا وجهة نظر، ووجهة النظر بتاعتي اتفسرت غلط، لكن "الحقي يا ميار شيرين رجعت لحسام" ما يرجعوا، اللي بيشيل قربة مخرومة يا جماعة أنا ماليش دعوة، وربنا يوفقهم إذا كانت نيتهم خير، وأنا ليس ليا أي علاقة بهذا الموضوع، يارب يهدي سر الناس، هي بتحبه وهو بيحبها وكتب كتاب ودنيا ماشاء الله".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب مرة ثانية، أمس الجمعة.

وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية"، :"الخبر السعيد تم بمشيئة الله تعالى كتب كتابي على السيد حسام حبيب، كتبنا الكتاب الساعة 9 بليل، بحضور أقرب الناس ليا اخواتنا، أنا بعتذر لحسام عن كلام صدر مني".

وتعرضت ميار لهجوم شديد بعد انتقادها موقف شيرين عبد الوهاب وموقفها من شقيقها عقب احتجازها في المستشفى لعلاج الإدمان.