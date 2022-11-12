"كان معمولنا عمل".. شيرين عبد الوهاب تكشف سبب أزمتها مع حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن قصة "عمل" كانت تُعاني منه منذ ارتباطها بالفنان حسام حبيب قبل انفصالهما عن بعض وعودتهما مرة أخرى.

وقالت شيرين، ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "كان معمولنا أنا وحسام حاجة كبيرة أوي، وكنا ضحية حاجة كبيرة أوي أوي، والحمد لله ربنا فكه بسلام، وكان (عمل) وأنا أصغر من إني أتكلم في الحاجات دي، عشان مبفهمهاش، بس هي ذُكرت في القرآن، واحنا مش معصومين من الغلط".

وأضافت: "كان بينا شيطان واحنا متجوزين، وده بيحصل بين أي اتنين متجوزين".

وكانت شيرين عبدالوهاب، أعلنت عقد قرانها على طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفة: أنا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكنه أصر على عقد القران الخميس.

وكانت تعرضت شيرين عبدالوهاب في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج فيها.

وخرج حسام حبيب عن صمته، وتحدث عن فترة زواجه من شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب وقال: "بحب شيرين، وكنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق"، وتأثر على الهواء، قائلا: "بحبها".