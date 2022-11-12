برسائل مؤثرة .. محمد وكريم محمود عبد العزيز يحييان ذكرى رحيل والدهما

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - أحيا الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز الذكرى السادسة على وفاة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز والتي توافق اليوم الثاني عشر من نوفمبر .

كتب محمد محمود عبد العزيز في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بكلمات مؤثرة: “12 نوفمبر 2022 الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب والمعلم والسند والضهر” .

تابع: “قالولى الوقت هيعدى ومبيعديش، وقالوا الزمن بينسى ومانسانيش؛ أنا فاكر كل حاجة، كل كلمة وكل لحظة و كأن الزمن ثابت ومابيمشيش” .

أضاف: “زى ما قولت وهفضل أقول نصيحة لوجه الله، املى عينك من حبايبك، كل واحد يملى عينه من اللى بيحبه ويصارحه بحبه، مش لازم نعلن مشاعرنا بعد ما يمشوا، لو بتحب حد روحله وقوله وأقعد معاه واملى عينك منه واستمتع بوجوده وبقربك منه” .

واصل محمد محمود عبد العزيز: “اللهم ارحم كل من رحلوا عنا وثبتهم عند السؤال وصبر قلوب ذويهم واشفِ كل مريض ورد كل غائب وهونها علينا جميعًا يا رب العالمين .. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا” .

فيما نشر شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة لوالده الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .

وأرفق كريم الصورة بتعليق جاء فيه: “6 سنين إزاي معرفش .. الله يرحمك يا حبيبنا، الرجولة والحنية والطيبة والجدعنة والكرم والنصيحة .. عايشين بسيرتك العظيمة لحد ما نموت” .