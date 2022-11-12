سمية الخشاب: “أي علاقة تمنها كرامة الإنسان تغور في ستين داهية”

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - خرجت الفنانة سمية الخشاب بمجموعة من التغريدات وجهت من خلالها رسائل ونصائح إلى الجمهور، والتي فسرها المتابعون بأنها تقصد بها الفنانة شيرين عبد الوهاب .
وذلك بعد أن أعلنت شيرين مساء أمس الجمعة في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عن عودتها للفنان حسام حبيب واحتفالهما بعقد قرآنهما يوم الخميس الماضي .
فكتبت سمية الخشاب في تغريدة لها: “بعد كده يا حبايبي منتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد أنه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان منحرقش كتير على الفاضي” .
أضافت في تغريدة أخرى عبر حسابها على موقع تبادل التدوينات القصيرة “تويتر”: “أي علاقة تمنها كرامة الإنسان تغور في ستين داهية، العالم فيه 6 مليار والله” .
واصلت “الخشاب” في تدوينة جديدة: “الواحد لما بيركز فى شغله وحياته وشكله بيوصل لمرحلة ملكية مبيبقاش فعلا محتاج لحد، إلا لو هو بلا هوية ولازم يكون تابع لحد عشان يعرف يعيش” .
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