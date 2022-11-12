أول رد فعل لبنتي شيرين عبدالوهاب بعد عودتها مجددًا لـ حسام حبيب.. الفنانة تخشي قرار مصيري!

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - في مفاجأة لجمهورها، عادت المطربة شيرين عبد الوهاب رسميًا لـ حسام حبيب، وتصدرًا التريند بعد ظهورهما سويا بصورة من كتب الكتاب.

وبعد عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب لزوجها السابق حسام حبيب بعد سلسلة كبيرة من الأزمات بينهما، ومعارضة الأهل لعودتهما ومن بينهم بنتي شيرين عبدالوهاب، تسائل الجمهور عن رد فعل بنات شيرين عبدالوهاب

وعلى الجانب الأخر، وفي رد فعل غير متوقع وصادم، مازالت “هنا” ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب تتجاهل كل ما يحدث وتشارك جمهورها عدد من الفيديوهات عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك وهي ترقص وتغني.

مصدر مقرب يكشف موقف “بنات شيرين” من عودتها لحسام حبيب

وأكد مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبدالوهاب أن بنات شيرين كان غاضبًا بعد العودة مجددًا لحسام حبيب، حيث أنهما لا يحبانه على الإطلاق بالرغم من محاولاته المستمرة في نيل رضاهما.

شيرين عبدالوهاب وبناتها مع حسام حبيب

وأوضح المصدر أن بنات شيرين عبدالوهاب لا يزالان موجودان مع جدتهما في شقتها ورفضا العودة للتجمع الخامس مع شيرين وزوجها حسام حبيب، وهو الأمر الذي لم تكن تتوقعه الفنانة على الإطلاق لأنها متفاهمة جدًا معهما.

كتب كتاب شيرين وحسام حبيب

ولفت المصدر إلى أن شيرين عبدالوهاب وعدتهما بتغير كامل في سلوك حسام حبيب الفترة المقبلة، ولكنهما طالبا ببعض الوقت حتى يقررًا العودة معها أو الاستمرار في بيت جدتهما، التي لا تزال على خـلاف مع شيرين بسبب القضايا التي رفعتها ضد شقيقها محمد والعودة لحسام حبيب.

هنا إبنة شيرين مع والدها الملحن محمد مصطفى

واختتم أن الفنانة شيرين أصبحت في حيرة من أمرها وتخشي من عودة بناتها لوالدهما وزوجها السابق الملحن محمد مصطفى خاصة أنه كان يرافقهما يوميًا خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

شيرين عبدالوهاب: سأقاضي أي شخص كائنا من كان يسىء لي

وأصدر المحامي ياسر قنطوش، بيانا هاما يرد فيه على الشائعات التي انتشرت على السويشال ميديا بشأن المطربة شيرين عبد الوهاب وجاء البيان كالتالي: تفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة وتعلن الفنانه وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها محمد عبدالوهاب.

وتابع:”بعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من أصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانه له إتهاما صريحا بذلك بالإضافة لإتخاذ إجراءات قانونية تجاهة عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الاعلامي عمرو أديب.

وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في إستعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سياراته وتوجهت الي منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.

عقد قران شيرين وحسام حبيب في بث مباشر

ويبدو أن النجمة شيرين عبدالوهاب قد قررت حسم الجدل أخيرًا بشأن عودتها للعيش مع طليقها الفنان حسام حبيب في منزل واحد دون علاقة تجمعهما، حيث ظهرت في لقطة حديثة أثناء عقد قرانهما، مشيرة إلى وجود “سحر” قد تسبب في إفساد العلاقة بينهما خلال الفترة الماضية.

وظهرت شيرين مع طليقها حسام حبيب في لقطات حديثة أثناء عقد قرانهما، بثها الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على فضائية mbc مصر، ويبدو من الصور أن هذه الخطوة قد حدثت دون موافقة العائلتين، حيث لم يظهر بجوارهما أي أحد.

ووجهت شيرين أخيرًا رسالة إلى جمهورها، في أول تصريح مباشر لها بعد خروجها من المستشفى، بقولها: ادعولي لأني ما اقدرش اعيش من غير دعواتكم ليا أكيد لسا بحبه.. معرفش أحب بسهولة وأسيب بسهولة.. ودا حب حياتي وأوعد الناس إني في أمان وهو طيب جدا وعيلته طيبين جدا.. وفي نفس اني اوعد الناس إني كفاية أمور شخصية وبقفل الصفحة دي معاك وأوعدهم بأغاني جميلة وأوعدهم بأحلى شغل في الدنيا وبعتذر لكل إنسان انا كنت زعلته في مرة انا بعتذر لحسام حبيب.

وألمحت شيرين في تصريحها إلى تعرضها وطليقها لنوع من السحر من أجل التفريق بينهما، موضحة: احنا كان معمولنا حاجة والحمد لله ربنا فكهالنا.

يُذكر أن تعرضت الفنانة المصرية لسلسلة من الأزمات منذ زواجها ثم انفصالها عن الفنان حسام حبيب. وآخر تلك الأزمات هي وجودها داخل إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، وما صاحب ذلك من شائعات كثيرة خلال الأيام الأخيرة.

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