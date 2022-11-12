حسين فهمي يرفض زواج المرأة المطلقة لأكثر من مرة

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - تحدث الفنان حسين فهمي عن رأيه في فكرة زواج المرأة المطلقة لأكثر من مرة، مشيرا إلى رفضه لهذا الأمر كرجل شرقي كما أن المجتمع لا يقبل ذلك على عكس الرجل .

أشار حسين فهمي خلال استضافته في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة “القاهرة والناس” وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم في رده على سؤال عن وجود فروق بين زواج الرجل والمرأة لأكثر من مرة إلى وجود فروق كبيرة بين الأمرين .

فقال: “طبعا فيه فرق كبير .. الراجل اسمه كزواج، إنما تقولي على واحدة ست مزواجة مش راكبة يعني .. جربت حظها ومنفعش مرة واتنين وتتلاتة وأربعة وخمسة وستة وسابعة، حظ إيه ده اللي منفعش” .

تابع: “المجتمع الشرقي بيقبل حاجة ومبيقبلش حاجة تانية بس طبعا من حقها تتجوز زي ما هي عايزة مادام فيه طلاق وفيه زواج فمن حقها، إنما المجتمع مبيقبلهاش بسهولة” .

أضاف حسين فهمي: “لما الراجل يبقى متزوج ويطلق غير لما الست تتطلق ويقولك مطلقة، مطلقة ليه عملت إيه؟ وكأن العيب فيها أو العيب منها فمبتبقاش مقبلة في المجتمع الشرقي” .