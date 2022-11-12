شبه مايا دياب.. ليلى زاهر تفاجئ الجمهور بإطلالة أكبر من سنها؛ هل يليق بها هذا التغيير؟

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - فاجأت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور من احدث إطلالاتها.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “لا يمكن تجاوز هذه الإطلالة، شكر خاص لفريقي الرائع”.

وتفاعل الجمهور مع هذه الاطلالة ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية، فيما شبهها أحد المتابعين بالفنانة اللبنانية “مايا دياب” التي تعتمد ذات الإطلالة المتمثلة في الشعر الأشقر الفاتح والمكياج البرونزي الحاد.

وظهرت ليلي زاهر بإطلالة شتوية جذابة وكانت ترتدي بدلة من اللون الأسود في البيج وارتدت بوت طويل من اللون الاسود.

وجاءت تعليقات الجمهور والمتابعين على الصورة، كالتالي: “إيه القمر ده”، “قمر”، “ما شاء الله”، “قمر يا لولي”، “يجنن”.

هجوم على ليلى زاهر بسبب دنيا سمير غانم!

من ناحية أخرى، هاجم الجمهور الفنانة ليلى أحمد زاهر في التعليقات على منشور فيديو جزء من استضافة الفنانتين ليلى أحمد زاهر وملك أحمد زاهر في برنامج “معكم منى الشاذلي” وكانت ليلى تغنى أولى أغنياتها “أنا لايقة على النجومية”، وأنهالت التعليقات بعد ذلك بالنقد السلبي.

وبعد أن نشرت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي فيديو لغناء الفنانة ليلى أحمد زاهر لأغنيتها الجديدة والتي تعد أولى خطواتها في مجال الغناء وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت عليه قائلة: “أنا لايقة على النجومية وكاريزما، أجدد أغنية لـ ليلى أحمد زاهر، برنامج معكم منى الشاذلي”.

ومن بعد نشره انهالت التعليقات السلبية عن غناء الفنانة ليلى أحمد زاهر وهجوم الجمهور بدرجة كبيرة ملحوظة وكان أبرز تعليق لهم على طريقة غنائها: “عمرك ما هتكوني دنيا سمير غانم”، “برده مش زي دنيا سمير غانم”، “بتقلد دنيا سمير غانم تقليد أعمى فرق بين السما والارض في كل حاجة سبحان الله القبول من عند الله”، “بتقلد دنيا سمير غانم بس في فرق كبير في القبول والموهبة”، هي كده زي دنيا؟!!” والكثير من التعليقات السلبية عن أداء الفنانة ليلى أحمد زاهر.

ليلى أحمد زاهر تستعد لطرح أغنية جديدة:

من ناحية أخرى، كانت ليلى أحمد زاهر قد حلت ضيفة مؤخرًا على برنامج تفاعلكم، المذاع على قناة العربية، وتحدثت عن مشاريعها الفنية الجديدة، واتجاهها للغناء في الفترة المقبلة، وغيرها من الأمور الشخصية والفنية.

وقالت ليلى: “خسرت الكثير من وزني بسبب التصوير، لأنني كنت أواصل تصوير أعمالي يوميًا لساعات طويلة، وكنت أنسى تناول الطعام أو أكتفي بوجبة واحدة في اليوم”.

وأكدت ليلى انها تحب الغناء، وتتمنى أن تستطيع الجمع بينه وبين التمثيل في نفس الوقت، منوهة بأنها تستعد لطرح “أغنية دراما” خلال الفترة القادمة، وهي من كلمات محمد حسن، ألحان وتوزيع إسلام زكي،.

ليلى زاهر ومسلسل في بيتنا روبوت:

وأوضحت: “هشام جمال هو من شجعني على خوض تجربة الغناء من خلال تتر مسلسل في بيتنا روبوت، كما أنني أحب الاستعراضات الموسيقية والرقص، ونفسي أبقى زي شريهان، لأنني تربيت على مسرحياتها وأعمالها الفنية وأحبها كثيرًا”.

الجدير بالذكر أن ليلي أحمد زاهر شاركت في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 .

شارك مع الفنانة ليلي أحمد زاهر البطولة عدد من النجوم وهم شيماء سيف،والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة سليمان عيد وطه الدسوقي ودنيا سامي وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج أسامه عرابي ومن تأليف عمرو وهبة وفكرة محمد المحمدي.

وتدور أحداث المسلسل حول في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

الخليج 365

الخليج 365