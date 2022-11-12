كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة رنا سماحة عن مرورها بوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها للإجهاض وفقدان جنينها بعد ثلاثة أشهر من الحمل .
كتبت رنا سماحة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متحدثة عن تفاصيل ما حدث معها: “البداية من 3 شهور حمل في الشهر الأول مصاحب بنزيف حاد (إجهاض واضح وصريح)” .
تابعت: “بعد أسبوع بعد الكشف والسونار البيبي موجود والنزيف مستمر، عدى الشهر التاني وبدأنا الشهر الثالث فجأة نزيف وتعب من 3 الفجر لـ 9 الصبح بصرخ الساعة 8 مساء، بعد الكشف والسونار الطفل متوفى في بطنك ولازم نعمل عملية حالا” .
أضافت: “طيب نستنى للصبح، مستحيل ممكن يحصلك تسمم؛ أروح البيت طيب، لأ هنطلع حالا على المستشفى وتمت العملية الحمد لله .. 3 شهور من التعب المتواصل ولله الحمد، تجربة من أصعب التجارب الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل” .
واختتمت “سماحة” منشورها موجهة الشكر لكل من سأل عنها قائلة: “شكرا لكل اللي سأل عليا وحاول يكلمني وبعتذر على عدم الرد، تعبانة أوي سامحوني، وشكرا على كم الحب ده كتر ألف خيركم والله” .
يذكر أن الفنانة رنا سماحة كانت قد رزقت بطفلها الأول ويدعى “مالك” في شهر ديسمبر من العام الماضي من زوجها الملحن سامر أبو طالب .
كانت هذه تفاصيل خبر “الطفل متوفي في بطنك” .. فنانة مصرية شهيرة تكشف تعرضها للإجهاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.