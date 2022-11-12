“الطفل متوفي في بطنك” .. فنانة مصرية شهيرة تكشف تعرضها للإجهاض

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة رنا سماحة عن مرورها بوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها للإجهاض وفقدان جنينها بعد ثلاثة أشهر من الحمل .

كتبت رنا سماحة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متحدثة عن تفاصيل ما حدث معها: “البداية من 3 شهور حمل في الشهر الأول مصاحب بنزيف حاد (إجهاض واضح وصريح)” .

تابعت: “بعد أسبوع بعد الكشف والسونار البيبي موجود والنزيف مستمر، عدى الشهر التاني وبدأنا الشهر الثالث فجأة نزيف وتعب من 3 الفجر لـ 9 الصبح بصرخ الساعة 8 مساء، بعد الكشف والسونار الطفل متوفى في بطنك ولازم نعمل عملية حالا” .

أضافت: “طيب نستنى للصبح، مستحيل ممكن يحصلك تسمم؛ أروح البيت طيب، لأ هنطلع حالا على المستشفى وتمت العملية الحمد لله .. 3 شهور من التعب المتواصل ولله الحمد، تجربة من أصعب التجارب الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل” .

واختتمت “سماحة” منشورها موجهة الشكر لكل من سأل عنها قائلة: “شكرا لكل اللي سأل عليا وحاول يكلمني وبعتذر على عدم الرد، تعبانة أوي سامحوني، وشكرا على كم الحب ده كتر ألف خيركم والله” .

يذكر أن الفنانة رنا سماحة كانت قد رزقت بطفلها الأول ويدعى “مالك” في شهر ديسمبر من العام الماضي من زوجها الملحن سامر أبو طالب .