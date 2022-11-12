شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "لما كان البحر أزرق" و"البطارية ضعيفة" بسينما الهناجر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سينما الهناجر التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فيلمين قصيرين هما "لما كان البحر أزرق" و"البطارية ضعيفة" اليوم السبت الموافق 12 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في إطار التعاون مع المركز القومي للسينما.

فيلم "لما كان البحر أزرق" الفيلم سيناريو وحوار محمد زايد، مدير تصوير چوزيف كرم، ديكور باسل أيمن، تصميم أزياء ريم العدل، هندسة صوت ميدا الخولي، مدير إنتاج مينا مكرم، تمثيل هبة عبد الغني، محمود حمدي، نيكول إسكندر، آدم زايد وإخراج عمر السيوف.

وفيلم "البطارية ضعيفة" بطولة عاطف عبد اللطيف ودينا صلاح، قصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزي ومدير التصوير مايكل جورجى، وإخراج سامح ماهر.