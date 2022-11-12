شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى: لا يوجد سيناريو لعمل فنى يستفزنى للعودة إلى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نيللى في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” إنها لم تعتزل ولم تبتعد عن الفن ولكنها لم تجد العمل الفني والسيناريو الجيد الذي يستفزها للعودة إلى الساحة الفنية سواء سينمائيًا أو مسرحيًا أو تليفزيونيًا.

كرمت الفنانة نيللي مؤخرا في الدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتم منحها جائزة "الهرم الذهبى التقديرية" لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ43.

والفنانة نيللي بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة من عمر 4 سنوات في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص عندما كبرت اشتركت في حلقات (الرمال الناعمة)، كما اشتركت في المسلسل الإذاعي (شيء من العذاب) أمام الفنان محمد عبد الوهاب، ثم اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل، واشتركت في بطولة مسرحية انقلاب.

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم "المراهقة الصغيرة"، ثم شاركت في 7 أفلام أمام الفنان صلاح ذو الفقار منها: صباح الخير يا زوجتي العزيزة عام 1969، امرأة زوجي عام 1970 ، دنيا عام 1974، لحظة ضعف عام 1981، ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية.

قامت ببطولة فوازير رمضان على مدى أعوام كثيرة، وقدمتها بعدة أسماء وأفكار مثل: فوازير صورة وفزورة 1975، فوازير صورة وفزورتين 1976، فوازير صورة وتلات فوازير 1977، فوازير صورة و30 فزورة 1978، فوازير التمبوكا 1979، فوازير عروستي 1980، فوازير الخاطبة 1981، فوازير عالم ورق 1990، فوازير صندوق الدنيا 1991، فوازير أم العريف 1992، فوازير الدنيا لعبة 1995، فوازير زي النهاردة 1996.