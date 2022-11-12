شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "أعمل إيه" محققًا نجاحًا كبيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة DMC مساء اليوم السبت الحلقة الأخيرة من مسلسل "اعمل إيه" بطولة النجمين خالد الصاوى وصابرين، والذى حقق نجاحًا كبيرًا على مدار 44 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد عبد الحميد، المسلسل بشكل عام تناول مشاكل الأبناء وتحديدًا 4 بنات لدى والدهم خالد الصاوى، وكل بتنة تمر بحالة وحياة خاصة لها.

والحقيقة أن المسلسل عالج بشكل جيد فكرة التربية والأخلاق الحميدة، وكيف لرب الأسرة الآن يزرع في أبنائه الكرامة وعزة النفس بشرف وأمانة، وأن يتحلى بالإخلاق مهما كلفه الأمر، ونجح مؤلف العمل محمد الحناوى في إرثاء مواضيع مهمة لكل فرد في المجتمع، وكيف أن تحمى نفسك من هجمات الشيطان والشر في آن واحد.

ويعرض مسلسل أعمل إيه على مدار 45 حلقة يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، فيما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا، بينما يأتي عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها الساعة 8 صباحا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرضها عبر منصة Watch It الإلكترونية.

مسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.