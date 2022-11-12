شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو بانديراس ينافس فى موسم الكريسماس بـ Puss in Boots والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الممثل الكبير أنطونيو بانديراس المنافسة في السينما العالمية خلال الشهر المقبل، مع احتفالات الكريسماس، وذلك عبر بطولته لفيلم انيميشن هو puss in boots الذى يعتبر الجزء الثاني للفيلم الذى حمل نفس الاسم وتم طرحه في عام 2011، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها حينما قاما بالأداء الصوتي له الثنائى أنطونيو بانديراس وسلمى حايك، ومن المفترض عرض الجزء الثانى فى الـ 21 من ديسمبر.

ويعتبر بانديراس واحدا من ألمع النجوم على مستوى العالم ممن اشتهروا عبر مسيرة فنية حافلة تألق فيها ما بين أفلام الأكشن والدراما، التى حققت إيردات كبيرة على مستوي العالم.

ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول القط Puss الذى يروى قصة حياته، ويسرد كيف أصبح خارجا على القانون ومطارداً من أهل بلدته "سان ريكاردو"، تلك القرية التى تربى بها داخل أحد دور الأيتام وأنقذته من التشرد والجوع، وداخل دار الأيتام يتعرف القط على "الرجل البيضة"، وتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية تصل إلى حد الأخوة، ويصبح "puss" بطلاًَ شهيراً بعد إنقاذه العجوز والدة ضابط الشرطة بالقرية من أحد الثيران التى كادت أن تقتلها، ليتحول إلى بطل تشهد له البلدة، ويكافأ على شجاعته بزوج من الأحذية "البوت"، واللتان يمثلان تاج الشرف والعزة على رأسه.