شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يقاضى 4 أفراد من طاقم فيلم Rust على خلفية حادث قتل هالينا هتشينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع أليك بالدوين دعوى قضائية، يوم الجمعة، ضد صانع الأسلحة وثلاثة آخرين من أفراد طاقم عمل فيلم "Rust" بسبب إطلاق النار القاتل داخل موقع تصوير الفيلم، حيث كان يستخدم مسدسًا قتلت بسببه المصورة السينمائية هالينا هتشينز، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

قُتلت هالينا منذ أكثر من عام بقليل - في 21 أكتوبر 2021 - وتم إغلاق موقع التصوير موقتًا لتحقيقات الشرطة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المنتجون إن التصوير سيستأنف في يناير بعد التوصل إلى تسوية سرية مع أرملة هوتشينز، ماثيو سيعمل الآن كمنتج تنفيذي للفيلم بموجب اتفاقية بموجب التسوية.

على الرغم من إعلان التسوية، حذر مكتب DA المحلي من أن الصفقة لن تؤثر على التحقيق الجنائي في الوفاة وأضاف: "لا أحد فوق القانون"، ورفعت دعوى بالدوين فى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا كشكوى متقاطعة ناشئة عن دعوى سابقة كان فيها عضو آخر من الطاقم يدعى بالدوين والآخرين كمتهمين.

أسماء الشكاوي المتقاطعة صانعة الأسلحة هانا جوتيريز ريد، مساعد المدير الأول ديف هولز، مورد الدعامة سيث كيني وسارة الدعم سارة زاكرى، وإنها واحدة من العديد من الدعاوى القضائية الناشئة عن المأساة، والتي تخضع أيضًا لتحقيق جنائي ويمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهامات بولاية نيو مكسيكو ضد الممثل الحائز على جائزة إيمي.



تقرير ديلى ميل

تم إطلاق النار على المصورة السينمائية من مسدس كان بالدوين يحمله، لكن الممثل أصر على أنه لم يسحب الزناد ويلقي باللوم على مديري الدعائم لعدم التحقق مما إذا كانت البندقية محملة.

لم يستجب محامو جوتيريز ريد وهالز وكيني على الفور لطلبات الإدلاء بإفادات في دفاع موكليهم، كما تم تسمية الأربعة جميعًا كمتهمين إلى جانب بالدوين في الدعوى الأصلية التي رفعها مشرف السيناريو الذي ادعى أن إطلاق النار تسبب لها في ضائقة عاطفية شديدة.

تزعم شكوى بالدوين المتقاطعة الإهمال وتطلب تعويضات يتم تحديدها في المحاكمة بسبب "الحزن الشديد" الذي يعاني منه، وحدثت هذه المأساة لأن الرصاص الحي تم تسليمه إلى المجموعة وتحميله في البندقية، فشل جوتيريز ريد في فحص الرصاص أو البندقية بعناية، فشل هولز في فحص البندقية بعناية ومع ذلك أعلن أن البندقية كانت آمنة قبل تسليمها إلى بالدوين، وفشلت زاكري في الكشف عن أن جوتيريز ريد كانت تتصرف بتهور وكان يمثل خطرا على سلامة من حولها.