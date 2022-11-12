شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل كيفن كونرى مؤدى شخصية بات مان قبل 30 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الممثل كيفن كونروى، والذى اشتهر بأداء صوت شخصية بات مان في أفلام انيميشن عرضت عام 1992 والتى ذاع صيتها قبل تحويل تلك الأفلام لصناعة كبيرة يقدمها ممثلين كبار في عالم هوليود مثل جورج كلونى وكريستيان بيل وغيرهم من النجوم الذين أدوا الشخصية في أفلام عديدة.

موقع الديلي ميل أكد أن الممثل الراحل كان من أبرز مؤدين الأداء الصوتي للشخصيات واشتهر بأداء بات مان، كما ساهم في نجاحه بصورة كبيرة خلال فترة لعبه للشخصية وتقديمها بصوته.

وقد توفى الممثل الراحل في عمر 66 عاما، بعد مسيرة طويلة، مع الفن إلا أن أبرز شخصياته الذى تعلق بها كان دور بات مان.



كيفن كونرى