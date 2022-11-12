سمية الخشاب في رسالة غامضة: "بعد كده يا حبايبي منتعاطفش مع حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة غامضة عبر حسابها على "تويتر" دون توضيح من المقصود من رسالتها، إلا أن الجمهور ربط الرسالة بما حدث مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وعودتهما لبعض مجددا.

وكتب سمية، عبر حسابها على تويتر: "بعد كده يا حبايبي منتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد أنه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان منحرقش كتير على الفاضي".

وانهالت التعليقات عليها:" تقصدي شيرين وحسام طبعا، بصراحة شيرين خسرت كتير، أنا مصدومة من شيرين عبد الوهاب والله"

وأضافت في تدوينة أخرى: "أي علاقة تمنها كرامة الإنسان تغور في ستين داهيه، العالم فيه ٦ مليار والله".

وأعلنت شيرين عبدالوهاب، عقد قرانها على طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفة: أنا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكنه أصر على عقد القران أمس الخميس.

وكانت تعرضت شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج فيه.

وخرج حسام حبيب عن صمته، وتحدث عن فترة زواجه من شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب وقال: "بحب شيرين، وكنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق"، وتأثر على الهواء، قائلا: "بحبها".