وفاة كيفن كونروي صاحب صوت شخصية "بات مان" الكرتونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رحل عن عالمنا الممثل كيفن كونروي، صاحب صوت شخصية "بات مان" الكرتونية في أفلام أنيميشن بسلسلة الرسوم المتحركة، عن عُمر ناهز الـ 66 عاما.

وبحسب صحف أجنبية، أعلن منتج مسلسل Warner Bros ، أن "كونروي" توفي بعد معركة مع مرض السرطان.

وقالت شركة Warner Bros Animation في بيانٍ لها: "إن أداء كونروي سيظل إلى الأبد من بين أعظم تصوير فيلم Dark Knight في أي وسيط".

فيما ذكر موقع "ديلي ميل"، أن الممثل الراحل كان من أبرز مؤدين الأداء الصوتي للشخصيات واشتهر بأداء بات مان، كما ساهم في نجاحه بصورة كبيرة خلال فترة لعبه للشخصية وتقديمها بصوته.

كان "كونروي" هو صوت باتمان في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة التي استمرت من عام 1992 إلى عام 1996، وغالباً ما كان يتصرف في مواجهة "مارك هاميل" المؤدي لشخصية "جوكر". واصل دوره كصوت سلسلة الرسوم المتحركة الحصري تقريباً لباتمان، بما في ذلك 15 فيلم و400 حلقة من التلفزيون وعشرين لعبة فيديو الحركة والمغامرات المبنية على شخصية باتمان؛ Arkham و Injustice.

ولد السيد "كونروي" في ويستبري، نيويورك، في 30 نوفمبر عام 1955، وترعرع في ويستبورت ، كونيتيكت. التحق بمدرسة جويليارد في نيويورك وأقام في غرفة مع اللمثل الأمريكي الراحل "روبن ويليامز". بعد التخرج، قام بجولة مع مجموعة التمثيل التابعة للممثل والمنتج "جون هاوسمان". غنى لاحقاً في مسرحية "ريتشارد جرينبيرج" Eastern Standard في برودواي في عام 1989.

عمل السيد "كونروي" أيضاً في المسلسلات التليفزيونية بما في ذلك Cheers و Tour of Duty و Murphy Brown. وفي عام 1991، عندما كانت المخرجة "أندريا رومانو" تستكشف ممثلها الرئيسي في فيلم Batman: The Animated Series، خُضعت مئات الاختبارات قبل دخول السيد "كونروي". كان هناك بناءً على توصية من أحد الأصدقاء، وتم إسناد الدور له على الفور.

بدأ الدور دون أي خلفية في الرسوم الهزلية وكمبتدئ في التمثيل الصوتي. كان باتمان الخاص به أجشاً ومظلماً. قال إن مصدر إلهامه للأصوات المتناقضة جاء من فيلم الثلاثينيات The Scarlet Pimpernel، والذي يدور حول أرستقراطي إنجليزي يبدو متقلباً يعيش حياة سرية كبطل محطم ينقذ ضحايا عهد الإرهاب في الثورة الفرنسية.