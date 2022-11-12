في ذكرى وفاة والده..كريم محمود عبدالعزيز: "عايشين بسيرتك لحد ما نموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذكرى السادسة لوفاة والده الفنان الكبير محمود عبدالعزيز الذي رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.

وكتب كريم، عبر حسابه على إنستجرام: "6 سنين.. إزاي؟ معرفش، الله يرحمك يا حبيبنا، الرجولة والحنية والطيبة والجدعنة والكرم والنصيحة.. عايشين بسيرتك العظيمة لحد ما نموت".

النجم الراحل محمود عبد العزيز، حصل على درجة البكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل، وبدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل "الدوامة" في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ومع السينما من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر"

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.