بسبب داعية إسلامي شهير.. فيديو لمحمد عبده يثير تفاعلا بعد حفله الأخير بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار الفنان السعودي محمد عبده، حالة من الجدل بعد تداول فيديو له يتحدث خلاله عن اسم الفنان عايض القرني وما فعله معه على خشبة المسرح لتشابه اسمه مع داعية إسلامي شهير.

وظهر محمد عبده بالفيديو وهو يسأل الفنان عايض القرني: "ليش ما اخترت اسم فني غير عايض القرني؟" ليرد الأخير قائلا: "والله هذا اسمي طال عمرك"، ليسأله محمد عبده مرة أخرى: "يعني اسمك الأصلي؟" ليجيب القرني"ما حبيت أغير عاجبني اسمي، مش كويس ولا؟".

ثم وجه محمد عبده سؤالا آخر له "يعني لو غيروا اسمك تزعل؟" ليرد القرني: "اختار لي اسم طال عمرك، من أحسن من محمد عبده يسميني؟"، ليرد عبده: "لا أنا أبغاك عايض القرني، تعرف ليش؟ في بداية حياتي الفنية عندما دخلت الإذاعة وعمري 15 سنة قالوا لازم تغيير اسمك قلت لهم هذه أوراقكم وهذه إذاعتكم ما أبيكم ولا أبي إذاعتكم ولا بدي أغير اسمي أبدا".

وأَضاف: "لم أعلم بذلك إلا فيما بعد بأن اللجنة اللي قالت لازم تغير اسمك كان هناك شيخ مفتي الديار المصرية في عهد الملك فؤاد اسمه الشيخ محمد عبده، اليوم تتكرر".

وأحيا محمد عبده، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من الجمهور.

وقدم عبده خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني ما بين القديم والجديد.

وجاء الحفل الغنائي الذي أحياه محمد عبده احتفاءً وتقديرًا لعراب الطرب، الذي تمثل حفلاته في موسم الرياض مناسبات استثنائية يبقى صداها في مسامع الحضور لسنوات طويلة.