هلا رشدي تُعلق على هاشتاج "حبه جنة" بعد عودة شيرين وحسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة هلا رشدي، على تداول هاشتاج "حبه جنة" بعد عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب وزواجهما مجددا.

وكتبت هلا، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "يا داخل بين البصلة وقشرتها، والله ما ينوبك إلا ريحتها، احنا إيه اللي جابنا هنا.. هاشتاج حبه جنة".

وأعلنت شيرين عبدالوهاب، عقد قرانها على طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفة: أنا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكنه أصر على عقد القران الخميس.

وكانت تعرضت شيرين عبدالوهاب في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج فيها.

وخرج حسام حبيب عن صمته، وتحدث عن فترة زواجه من شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب وقال: "بحب شيرين، وكنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق"، وتأثر على الهواء، قائلا: "بحبها".