أول رد من والد حسام حبيب على مرتضى منصور.. بعد هجومه على نجله وشيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365 :

وجه حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، رسالة للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد حديث الأخير عن نجله "حسام" عقب إعلان عودته لـ شيرين عبدالوهاب.

وانتقد حسين حبيب، عبر حسابه على "فيسبوك"، مرتضى منصور وحديثه عن "حسام" الذي وصفه والده بـ"ابن الناس الخلوق"، وعبر عن رفضه للإساءة إلى ابنه، ولكن في الوقت نفسه عبر عن حبه لرئيس نادي الزمالك قائلا "رغم اني بحبك وزملكاوي كبير.. والزمالك من بعدك هيضيع".

وكان المستشار مرتضى منصور، هاجم حسام وشيرين بعد خبر عودتهما لبعض خلال حديثه عبر قناة "الزمالك"، وقال ساخرا: "عندنا خبر مهم النهاردة، أهم من أي حاجة، شيرين رجعت لحسام حبيب".

وأعلنت شيرين عبدالوهاب، عقد قرانها على طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفة: أنا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكنه أصر على عقد القران أمس الخميس.

وكانت تعرضت شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج فيه.

وخرج حسام حبيب عن صمته، وتحدث عن فترة زواجه من شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب وقال: "بحب شيرين، وكنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق"، وتأثر على الهواء، قائلا: "بحبها".