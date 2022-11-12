محمد هنيدي ساخرا: "محتاج 3 سم عشان أكمل 190 وأخش طب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق النجم محمد هنيدي، بشكل ساخر على تدوينة متداولة عبر السوشيال ميديا تشير لخضوع شاب أمريكي لعملية زيادة الطول.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر: "كدة كل اللي أنا محتاجه ٣ سم عشان أكمل الـ ١٩٠ وأخش طب".

وجاء في التدوينة المتداولة: "أمريكي يخضع لعملية زيادة طول 5 سم (من 180 سم إلى 185 سم) وسط آراء متفاوتة حول فعلته".



وتفاعل الجمهور مع تدوينته، ومن بين التعليقات: "أنت محتاج 90"، "أنت تحتاج 100 سم"، "هتبرعلك بـ 5 سم"، "كويس انك مدخلتش طب".

على جانب آخر، بدأ محمد هنيدي مؤخرًا تصوير أحدث أفلامه السينمائية "د. نبيل الجميل" ويشاركه البطولة نور ومحمد سلام ورحمة أحمد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحجاج عبدالعظيم وأحمد فؤاد سليم وضياء المرغني ومحمد الصاوي ومادلين طبر، ومن تأليف أمين جمال، محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، بطولة فيلم "الإنس والنمس" إخراج شريف عرفة، وشاركه البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، وغيرهم.