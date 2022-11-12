رسالة غامضة من والد حسام حبيب بعد عودة نجله وشيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، رسالة غامضة عبر حسابه على "فيسبوك"، بعد عودة نجله حسام لطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وكتب والد حسام: "عندما لا تعرف ظروف الآخرين.. سد فمك".

وأعلنت شيرين عبدالوهاب، عقد قرانها على طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفة: أنا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكنه أصر على عقد القران الخميس.

وكانت تعرضت شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج فيه.

وخرج حسام حبيب عن صمته، وتحدث عن فترة زواجه من شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب وقال: "بحب شيرين، وكنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق"، وتأثر على الهواء، قائلا: "بحبها".