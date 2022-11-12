تعليق والد حسام حبيب على عودة نجله لشيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - قدم حسين حبيب تهانيه لنجله الفنان حسام حبيب على عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب وزواجهما مرة أخرى، معربا عن تمنياته بأن يرزقهما الله بطفل قريبا يكون حفيدا له .

كتب حسين حبيب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في تعليقه على ذلك قائلا: ” ببارك لحسام وشيرين وبدعيلهم يجيبولي حفيد صغير أفرح بيه” .

وكانت قد أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس الجمعة في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة “MBC مصر” عن أنه تم عقد قرأنها أول أمس الخميس على الفنان حسام حبيب بحضور المقربين فقط .

وأكدت شيرين على أنها ستحرص بعد ذلك على إبقاء حياتها وأمورها الشخصية بعيدا عن العلن، وأن تركيزها سيكون في الفن وعملها .. وأشارت إلى أنها في أمان مطمئنة جمهورها ومحبيها عليها، كما قدمت لهم الشكر والامتنان على ما وجدته من دعم خلال الفترة الماضية .

فيما كشفت شيرين عبد الوهاب عن أنها ستتنازل عن الدعوى التي أقامتها ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، مقدمة للأخير الشكر على أنها عرفت من خلاله المستشفى التي تم إيداعها بها للعلاج في الأيام الماضية وتلقت بها الرعاية والاهتمام اللازم .

ومن جانبه علق الفنان حسام حبيب على عودته لشيرين مرة أخرى بأن ما حدث بينهما يحدث بين أي زوجين، مضيفا بأنهما قبل اتخاذهما لهذه الخطوة اتخذا عددا من القرارات والوعود والقواعد التي سيلتزمان بها في حياتهما لكي تكون أفضل مما سبق ويتشرف كلا منهما بالآخر .