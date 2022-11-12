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السوبرانو أميرة سليم: أشعر بالفخر لمشاركتي بالغناء في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة أميرة سليم حفلاً في إطار فعاليات مؤتمر المناخ المقام بشرم الشيخ، وقدمت خلال الحفل مجموعة من الأغاني بلغات مختلفة منها، الفرنسية والإنجليزية والإيطالية وأيضا العربية مثل، يا زهرة في خيالي لفريد الاطرش والحلوة دي لسيد الدرويش.

كما طلب منها الحضور بشكل خاص تقديم "أنشودة ايزيس" والتي غنتها أميرة سليم في ختام الحفل، وذلك بعد أن أكدت علي تقديرها لجهود المؤتمر لتأمين حياة وبيئة أفضل للأجيال القادمة.

كما أشارت أميرة سليم إلي شعورها بالفخر لإحيائها هذل الحفل في اطار ذلك المؤتمر الهام والعالمي، موضحة مدى أهمية الموسيقي بصفتها لغة الانسانية والحب والسلام.

وشارك أميرة سليم الحفل مجموعتها الموسيقية المكونة من عازفي الموسيقي المصريين المحترفين و بتوزيع موسيقي خاص كتبه نادر ناجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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