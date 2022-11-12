شاهد.. مرتضى منصور: “يخرب بيت شيرين وحسام حبيب ليخرب بيت عمرو اديب”

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 11:43 صباحاً - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، على طريقته الخاصة على خبر رجوع الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب، مرة أخرى

وقال مرتضى منصور، خلال حديثه عبر قناة الزمالك: “عندنا خبر مهم النهارده، أهم من الثورة ومؤتمر المناخ، شيرين رجعت لحسام حبيب”.

وأضاف مرتضى منصور منفعلًا: “يخرب بيت أم شيرين لبيت أم حسام حبيب لبيت أم عمرو أديب، الاتنين شمامين، والأخير أمه معرفتش تربيه”.

يأتي ذلك بعد مداخلة الفنانة شيرين مع الاعلامي عمرو اديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة “ام بي سي مصر” والتي اعلنت خلالها عودتها رسميا الى حسام حبيب.