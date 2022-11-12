أحدث ظهور لـ جومانا مراد والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومتابعيها بصورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جومانا في الصور بملابس أنيقة".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:"القمر حبيبتي،عسل، أحلى جومانا، بحبك، قمر، منورة، يا وردة سوريا، الكراش بتاعي، نجمتنا العظيمة القمر، ماشاء الله، القمرة الغالية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "زي القمر"، بطولة إلهام شاهين، ليلى علوي، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان، تأليف شهيرة سلام، إخراج حسين علي.

كما تشارك جومانا مراد في أفلام:"ع الزيرو، يوم 13".