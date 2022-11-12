فن ومشاهير

أحدث ظهور لـ جومانا مراد والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومتابعيها بصورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جومانا في الصور بملابس أنيقة".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:"القمر حبيبتي،عسل، أحلى جومانا، بحبك، قمر، منورة، يا وردة سوريا، الكراش بتاعي، نجمتنا العظيمة القمر، ماشاء الله، القمرة الغالية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "زي القمر"، بطولة إلهام شاهين، ليلى علوي، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان، تأليف شهيرة سلام، إخراج حسين علي.

كما تشارك جومانا مراد في أفلام:"ع الزيرو، يوم 13".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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