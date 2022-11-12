صلاح عبدالله رفقة نيللي كريم في كواليس "ليه لأ"(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم من كواليس مسلسل "ليه لأ"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق صلاح عبدالله على الصورة قائلًا :"قريبا إن شاء الله، ليه لأ".

مسلسل "ليه لأ" مكون من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم، صلاح عبدالله، عايدة رياض، معتز هشام، وأحمد طارق، تأليف مريم نعوم، إخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

ومن ناحية أخرى، يعرض حاليًا لـ صلاح عبدالله عبر قناة ON ومنصة Watch it، مسلسل "إيجار قديم"، من بطولة شريف منير، ويجسد خلاله دور والد محمد الشرنوبي، والعمل يدور في إطار اجتماعي لايت، ويشارك في بطولته محمد الشرنوبي، ميمي جمال، فيدرا، هشام إسماعيل، وحازم سمير، ومن تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.