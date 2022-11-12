درة تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة درة زروق جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة درة على الصور: "كانت ليلة مذهلة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "ملاك في صورة إنسانة جميلة"، وعلق آخر: "الجميلة".

يذكر أن درة عرض لها مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة "واتش إت"، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والتشويق.

فيلم "جدران" من تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة: درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.