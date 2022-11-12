شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام: مسلسل "صاحب الظل الطويل" تجربة موسيقية تشبه حكايات الكرتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب معتز هشام فى بطولة مسلسل "صاحب الظل الطويل" مع العديد من النجوم منهم ماجدة زكى ومحمد ثروت، إذ كشف لـ"الخليج 365" أن المسلسل فكرته جديدة ومن نوع الأعمال الكوميدية الموسيقية الخفيفة.

وقال معتز هشام، لـ ”الخليج 365”، إن أحداث مسلسل "صاحب الظل الطويل" تدور حول أطفال يعيشون فى ملجأ، والمسئولة عن الملجأ سيدة شريرة، وكل حلقة بها موضوع مختلف، أشبه بقصص أفلام الكارتون، فمنها حلقة عن أسد استطاع الهروب من الغابة، وحلقة عن الجدري.

ومسلسل "صاحب الظل الطويل" مأخوذ عن رواية الكاتبة الأمريكية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حماده، وإخراج تامر مهدي.

وصدرت رواية "صاحب الظل الطويل" عام 1912 للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، وتدور أحداث الرواية حول فتاة يتيمة نشأت في ملجأ، وتكتب رسائل إلى والدها الذي لم يلتقي بها، وتتوالى الأحداث.

يشار إلى أن معتز هشام حقق نجاحا كبيرا وذاع صيته بعد أن تألق في مسلسل "أبو عمر المصري" مع أحمد عز، وتبعه بمسلسل "المماليك" مع النجم خالد النبوي، ليقدم بعد ذلك عددا من الأعمال الفنية المختلفة.