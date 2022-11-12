مي العيدان تطالب بمقاطعة شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب: “لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيا”

كتب امير فتحي في السبت 12 نوفمبر 2022 08:43 صباحاً - طالبت الاعلامية الكويتية مي العيدان بمقاطعة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد اعلانها عقد قرانها على الفنان حسام حبيب بعد انفصالها عنه سابقا.

وقالت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “تعود رسميا الى حسام حبيب مبروك عليكي ليس الزواج لا مبروك عليكي خسارةامك وشقيقك و بناتك وجمهورك و الاعلام رساله لكل جمهورها و الناس اللي وقفوا معاها عاما كاملا”.

وتابعت “قاطعوهاو قاطعوا حفلاتها فانحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيا ولانمول فنانين وندفع تذاكر حفلات ل فنان مدمن وعدوا نفسه”.

يذكر ان شيرين قد اثارت موجة كبيرة من الجدل بعد اعلانها عودتها الى طليقها الفنان حسام حبيب واعتذرها منه مباشرة على الهواء.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب ضمن برنامج الحكاية المذاع على قناة أم بي سي مصر، : “بطمن الجمهور إني في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية”، مشيرة إلى أنهما كانا متعرضان لـ”سحر” ولكن تم فكه.

كما أكدت شيرين أن حسام حبيب هو حب حياتها، واعدة جمهورها أنها ستعود لهم من جديد وستقدم المزيد من الأغاني ولن تفتح باب الخصوصيات ثانيا.

وأشارت إلى أن حسام حبيب هو من طلب منها العودة لها وهي وافقت على الفور، مؤكدة أن حسام إنسان جيد، ولا يتدخل في أي أمور شخصية تخصها.

وقالت شيرين: “أنا بخير الحمد لله، وأشكر كل الجمهور الذي دعمني واطمأن علي، وما زلت أعالج نفسيا، فأنا أخضع لهذا العلاج منذ ولادة ابنتي”.