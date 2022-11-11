شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة لـ"أنغام": فيروز ووديع الصافى وصباح مثلث مقدس عندنا فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة Dmc اليوم الجمعة الجزء الثانى من حلقة النجمة اللبنانية كارول سماحة التي حلت ضيفة على برنامج "أنغام".

وخلال الحلقة صرحت كارول سماحة أن الثلاثى فيروز ووديع الصافى وصباح مثلث مقدس عندنا فى البيت، دائما لا يخلو بيتها من أصواتهم.

وأضافت أن الكثير من المصريين لا يعرفون صباح الشحرورة إلا من خلال الأفلام المصرية التي كانت تجسد فيها الفتاة الجميلة الدلوعة ، لكن صباح كانت بتقول مواويل مع وديع الصافى، ومن يجرؤ على الوقوف أمام وديع الصافى إلا وإن كان مطربا متمكنًا.

وأكدت كارول سماحة أنها تأثرت خلال بداية تكوينها الفنى بهذا الثلاثى، فيروز ووديع الصافى وصباح.

ووجهت كارول سماحة سؤالا لأنغام قائلة: "ليه فيه 2 أنغام قبل وبعد (أكتب لك تعهد)"، لترد أنغام: "لأنها عبرت عن حاجات كتير جوايا، وبالفعل لما شفت نفسى ع المسرح بغنيها حسيت إنى واحدة تانية".