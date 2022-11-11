شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة لـ"أنغام": بخاف على بنتى من أغانى المهرجانات والتيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة Dmc، اليوم الجمعة، الجزء الثانى من حلقة النجمة اللبنانية كارول سماحة التي حلت ضيفة على برنامج "أنغام".

وخلال الحلقة صرحت كارول سماحة أنها تخاف على ابنتها من أغنيات المهرجانات والتيك توك، وعلقت: "فى كل فترة تظهر أغانى سطحية، صرنا بعصر استهلاكى، يحتكم للتيك توك والتريند.. بخاف على ابنتى من أغانى المهرجانات والتيك توك ".

وأضافت أن المطرب والملحن مروان خورى يعرف شخصيتها جيدا، لذلك نجحت الأعمال التي جمعت بينهما، لافتة إلى أن أول ألبومتها (طلع فيا هيك) كان فى عمر 30 عاما، وعلقت: "قبل كدة كنت مكرسة حياتى للمسرح".

ولفتت كارول سماحة إلى تجربتها فى برامج اكتشاف المواهب، مؤكدة أن الأهم لها الصوت والموهبة وليس الشكل على عكس زملائها، وقالت: "احنا فى النهاية فى برامج مواهب لازم نحتكم للصوت مش الشكل.. و(أديل) أكبر مثال إن الموهبة أهم من الشكل إذ نجحت فى رغم زيادة وزنها فى عصر يحتكم للمظهر فقط.