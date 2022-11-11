شكرا لقرائتكم خبر عن مني الشاذلي: ألحان كمال الطويل صنعت نجومية جيل كامل من الكتاب والمطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية منى الشإذلي، إن الملحن الكبير كمال الطويل، قدم تراث موسيقى مذهل، وكان فى ألحأنه نوع من التطريز، كما صنعت نجومية جيل كامل فى الكتاب والمغنيين لسنوات طويلة جدا.

وأضافت خلال برنامج "معكم" الذى يذاع على قناة "cbc": "ألحان كمال الطويل يمكنك أن تميزها وتعرفها، دون أن تعرف أنه من قام بتلحينها، مثل أغانى على قد الشوق وليه خلتنى أحبك، وصورة كلنا كدة عأوزين صورة، ويا واد يا تقيل، وغيرهم من الأغانى المميزة".

وقالت: "كما الطويل ليس ملحن موهوب فحسب، وإنما هو علامة فى الوجدان المصرى والعربي".