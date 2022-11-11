شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى: فخور بمشاركتى بمهرجان شرم الشيخ للمسرح وأتمنى تقديم هاملت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود حجازى كعضو لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان مازن الغرباوى، وقال حجازى خلال لقائه بتليفزيون ”الخليج 365”: أنا سعيد وفخور أننى أشارك كعضو لجنة تحكيم بهذا المهرجان، فعندما تواصل معى رئيس المهرجان مازن الغرباوى وافقت على الفور، فأنا على دراية بالمهرجان منذ البداية ومنذ كان فكرة وكان لدى مازن الكثير من الشغف والطموح لتقديمه، واليوم ونحن فى الدورة السابعة من المهرجان وقد شهد هذا النجاح الكبير بالإضافة لإقامته بمدينة شرم الشيخ فبالفعل أمر مشرف.

وتابع حجازى: المسرح أبو الفنون وهو البوابة الأساسية التى تجعل الفنان لديه ثقل ووعى ونضوج، وأنا أحب المسرح جدا وقد تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية وقمت بإخراج مسرحيتين خلال فترة الدراسة، ودخولى للتليفزيون والسينما كان من خلال المسرح، فأول مسلسل شاركت فيه كان "مريم" عندما رأني المخرج محمد علي وكان عضو لجنة تحكيم في المهرجان العالمي وكنت أشارك فيه بمسرحية ، وحصلت علي أحسن ممثل ورشحني للمسلسل ،وجاء بعده مسلسل" ألف ليله وليله "مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذي رشحني بسبب نفس المسرحية .

وأكد حجازي أنه يتمني العودة لخشبة المسرح، فرغم معرفته بمتاعبه ووقته الطويل ، ولكنه يشتاق له ومن الأدوار التي يتمني أن يعود بها دور " هاملت " لشكسبير ، وعن سر نجاح مسلسل أبو العروسة من وجهة نظره قال سر نجاحه في البساطة ، فأي شخص يشاهد أبو العروسة يري نفسه في شخصية من الشخصيات ، وكان المسلسل مليء بالمشاعر الحميمية ودفا البيت ، فأنا أشعر أن هذا المسلسل جعلني أطرق كل البيوت وأدخل لأجلس معهم.

وعن استضافة مصر لقمة المناخ قال: بالتأكيد شىء عظيم، فتلك الفترة بها خطوات سريعة وتغير مبهر وأنا فخور ببلدى وأتمنى لها التقدم الدائم.