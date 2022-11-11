شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاة الساحر: قالوا لى الزمن بينسى ومابنساش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز ذكرى وفاة والده النجم الكبير محمود عبد العزيز، واصفا إياه بالأب والمعلم والسند والضهر، كما عبر عن افتقاده له رغم مرور السنوات.

وكتب محمد محمود عبد العزيز على صفحته على "فيس بوك" : "غداً 12 نوفمبر 2022 الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب والمعلم والسند والضهر… قالوا لى الوقت هيعدى و مابيعديش، و قالوا الزمن بينسى و مانسانيش، أنا فاكر كل حاجة، كل كلمة و كل لحظة، و كأن الزمن ثابت وما بيمشيش".

وتابع: "زى ما قلت وهافضل أقول، نصيحه لوجه الله: "املى عينك من حبايبك.. كل واحد يملى عينه من اللى بيحبه ويصارحه بحبه، مش لازم نعلن مشاعرنا بعد ما يمشوا، لو بتحب حد روحله و قوله وأقعد معاه واملى عينك منه واستمتع بوجوده و بقربك منه".

واختتم ابن الساحر: "اللهم ارحم كل من رحلوا عنا وثبتهم عند السؤال وصبر قلوب ذويهم واشفِ كل مريض ورد كل غائب وهونها علينا جميعًا يا رب العالمين.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".